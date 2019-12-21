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21.12.2019
Çalışmayan aracın altındaki cıvatayı görüp bakan sürücü şok oldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki ticari aracın marş dinamosu hırsızlar tarafından sökülerek çalındı. Sürücü durumun farkına araç çalışmayınca vardı. Aracın altındaki civatayı gören sürücü kardeşi ile birlikte aracın altına baktıklarında marş dinamosunun çalındığını gördü.
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