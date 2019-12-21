Çalışmayan aracın altındaki cıvatayı görüp bakan sürücü şok oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki ticari aracın marş dinamosu hırsızlar tarafından sökülerek çalındı. Sürücü durumun farkına araç çalışmayınca vardı. Aracın altındaki civatayı gören sürücü kardeşi ile birlikte aracın altına baktıklarında marş dinamosunun çalındığını gördü.