Çaldığı telefonu beğenmeyip geri verince böyle yakalandı

Beşiktaş Dolmabahçe'de bir yankesici, otobüse binen kadının cebinden cep telefonunu çaldı. Ancak hırsız telefonu beğenmeyip kadına geri verince kendini takip eden polis tarafından suçüstü yakalandı.

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