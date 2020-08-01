Çaldığı telefonu bahçeye saklamış! O hırsız tutuklandı

İstanbul Ataşehir’de bir iş yerinden cep telefonu çalan hırsız kısa sürede yakalandı. Çaldığı telefonunu bahçeye sakladığı tespit edilen hırsız, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberinin detayları...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 18 Temmuz günü Ataşehir ilçesi Kayışdağı Mahallesi Uslu Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinden cep telefonu çalınması suretiyle meydana gelen "Açıktan Hırsızlık" konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Eyüp B. (20) isimli şahıs aynı gün saat 16.30 sıralarında Ataşehir ilçesi Yeniçamlıca Mahallesi'nde yakalandı.

BAHÇEDE BULUNDU

Mağdur şahsa ait cep telefonu şüpheli şahsın ikametinin bahçesinden ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs 19 Temmuz'da sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)