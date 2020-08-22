Çakarlı araçla yol kesip 5 yerinden bıçakladı! Dehşet anlarını böyle anlattı

İstanbul Hadımköy’de çakarlı minibüs sürücüsü, yolda tartıştığı aracın önünü kesip dehşeti yaşattı. Kendisini kameraya çeken kişiyi tehdit eden minibüs sürücüsü, kendisini çeken Dadaş Aras’ı aracından indirip 5 yerinden bıçakladı. Bıçaklanan sürücü olay öncesi her şeyi kayda almayı başarırken, minibüsü sürücüsünün ‘Polise versen ne olur’ diyerek tehditler savurduğu görüldü.