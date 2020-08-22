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Çakarlı araçla yol kesip 5 yerinden bıçakladı! Dehşet anlarını böyle anlattı

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Giriş: 22.08.2020 13:46
Güncelleme:22.08.2020 14:00
İstanbul Hadımköy’de çakarlı minibüs sürücüsü, yolda tartıştığı aracın önünü kesip dehşeti yaşattı. Kendisini kameraya çeken kişiyi tehdit eden minibüs sürücüsü, kendisini çeken Dadaş Aras’ı aracından indirip 5 yerinden bıçakladı. Bıçaklanan sürücü olay öncesi her şeyi kayda almayı başarırken, minibüsü sürücüsünün ‘Polise versen ne olur’ diyerek tehditler savurduğu görüldü.
Çakarlı araçla yol kesip 5 yerinden bıçakladı!
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