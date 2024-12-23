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Çakal sürüsü ile karşılan Trabzonlunun gülümseten diyaloğu kamerada

Çakal sürüsü ile karşılan Trabzonlunun gülümseten diyaloğu kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.12.2024 12:38
Trabzon'da geçtiğimiz günlerde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından aç kalan çakal sürüsü köylere indi. Karayolunda araçların önünden hızlı bir şekilde koşuşturan 4 çakal, Trabzonlu Ali Osman Erçin'in cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medya hesabına yüklediği görüntüler ile kısa sürede binlerce kişiye ulaşan Erçin, çakal sürüsünün eğlenceli anlarını Trabzon şivesi ile birleştirdi. İzleyenlerin gülümsediği anlarda, “Çakal gel buraya nereye koşuyorsun.?Arabada yer var geliyorsan haydi ne koşuyorsun? Nereye baskına gidiyorsun? Dedim sana o son tavuğu yemeyecektin” ifadelerini kullandı.
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Çakal sürüsü ile karşılan Trabzonlunun gülümseten diyaloğu kamerada
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