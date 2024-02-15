Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde hareketli anlar! Hakimliğe sevk edilen şahıs kaçmaya çalıştı

İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’nda hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre, hakimliğe sevk edilen şüpheli şahıs kaçma girişiminde bulundu. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahsın o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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