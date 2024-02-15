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Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde hareketli anlar! Hakimliğe sevk edilen şahıs kaçmaya çalıştı

İHA
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Giriş: 15.02.2024 18:04
İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’nda hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre, hakimliğe sevk edilen şüpheli şahıs kaçma girişiminde bulundu. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahsın o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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