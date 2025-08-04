Çağla Tuğaltay cinayeti nasıl aydınlatılacak?

Türkiye tarihler 5 Haziran 2000'i gösterdiğinde lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayetiyle sarsılmıştı. Genç kız İstanbul Şişli'de okuldan döndüğü evinde vahşi bir cinayete kurban gitti. Katil ya da katiller 25 yıldır bulunamazken cinayet soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Genç kızın katilleri 196 ülkede aranacak. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır çeyrek asırdır gündemden düşmeyen o cinayeti ve arama kararı çıkarılmasının ne anlama geldiğini anlattı.

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