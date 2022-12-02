Çağın sosyal medya hastalığı: Stalk

Sosyal medya üzerinden bir hesabı gizlice izlemek, paylaşımlarını sürekli takip etmek. Özellikle gençler arasında yaygınlaşan "stalk"ın psikolojiye etkisi ne? Ne kadar stalk kabul edilebilir seviyede, ne kadarı tehlikeli sayılıyor? Uzmana sorduk...

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