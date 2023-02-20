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Büyük yıkım sonrası Adıyaman! Birçok bina yıkıldı ve ağır hasarlar aldı

A Haber
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Giriş: 20.02.2023 11:52
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki büyük depremlerden en çok etkilenen ve büyük yıkım olan illerden biri de Adıyaman oldu. Kent merkezinde birçok bina yıkıldı ve ağır hasar aldı. Enkazlar kaldırılırken yaraların sarılması ve hasarlı binaların tespit edilmesi için de çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Şehir merkezinin bir kısmı yıkıldı, ayakta kalan binalar ise ağır hasarlı. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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