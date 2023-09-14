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Büyük Menderes'te kirlilik alarmı!  Balık ölümlerinin nedeni ne?

A Haber
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Giriş: 14.09.2023 13:53
Büyük Menderes Nehri'nin Aydın'dan geçen bölümünde toplu balık ölümleri yaşandı. Nehirde tedirgin eden görüntüler kayda geçti. Kirliliğin arttığı Büyük Menderes sağlık riski oluşturuyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Ekosistemi Koruma Derneği Başkanı Bahattin Sürücü yaşananları değerlendirdi.
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