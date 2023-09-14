14 Eylül 2023, Perşembe
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Büyük Menderes'te kirlilik alarmı! Balık ölümlerinin nedeni ne?
Büyük Menderes Nehri'nin Aydın'dan geçen bölümünde toplu balık ölümleri yaşandı. Nehirde tedirgin eden görüntüler kayda geçti. Kirliliğin arttığı Büyük Menderes sağlık riski oluşturuyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Ekosistemi Koruma Derneği Başkanı Bahattin Sürücü yaşananları değerlendirdi.