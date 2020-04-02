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Bütün dünya bu görüntüleri izledi! Hindistan'da ilginç coronavirüs uyarısı
Dünya genelinde 48 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüse karşı birçok ülkede kamuoyunu bilinçlendirmek için farklı yollara başvuruluyor. Hindistan’da bir polis memuru, koronavirüse karşı bölge halkını bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak için koronavirüs şekli çizdiği atı ile sokaklarda dolaştı.
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