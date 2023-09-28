Burun estetiği çılgınlığı giderek artıyor! Burun estetiğinde Tiktok etkisi

Burun ameliyatına olan talep her geçen gün artarken sağlık için yapılan operasyonlar yerini estetik kaygılara bıraktı. Doktorların kapısı "Tiktok videolarımı shoplayamıyorum, burnumun ucunu biraz kaldırmanız lazım" gibi ilginç taleplerle çalınıyor.

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