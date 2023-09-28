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Burun estetiği çılgınlığı giderek artıyor! Burun estetiğinde Tiktok etkisi

A Haber
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Giriş: 28.09.2023 11:18
Burun ameliyatına olan talep her geçen gün artarken sağlık için yapılan operasyonlar yerini estetik kaygılara bıraktı. Doktorların kapısı "Tiktok videolarımı shoplayamıyorum, burnumun ucunu biraz kaldırmanız lazım" gibi ilginç taleplerle çalınıyor.
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