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Bursa’ya ait kıyafetler adeta tarih kokuyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.03.2024 09:21
Bursa'da bölgenin tarihini ve doğasını yansıtan renkli ve desenli kıyafetler kullanılıyor. Bu kıyafetler günlük hayatın, özellikle, özel günler ile bayramların vazgeçilmezi. Detaylar A Haber ekibinden Yusuf Gül'ün özel haberinde...
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Bursa’ya ait kıyafetler adeta tarih kokuyor
Bursa’ya ait kıyafetler adeta tarih kokuyor
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