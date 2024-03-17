Bursa’ya ait kıyafetler adeta tarih kokuyor

Bursa'da bölgenin tarihini ve doğasını yansıtan renkli ve desenli kıyafetler kullanılıyor. Bu kıyafetler günlük hayatın, özellikle, özel günler ile bayramların vazgeçilmezi. Detaylar A Haber ekibinden Yusuf Gül'ün özel haberinde...

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