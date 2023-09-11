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Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşu

A Haber
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Giriş: 11.09.2023 15:57
Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101 yılı törenlerle kutlanıyor. Yunan ordusu çekilirken arkasında da bir harabe bıraktı. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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