Bursa’da yürek burkan görüntü! İş yerinin yanışını gözyaşları içinde izledi

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir koltuk atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Usta, iş yerinin yanışını çaresizce seyrederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Mahmudiye Mahallesi Ömer Esin Sokaktaki 3 katlı koltuk atölyesinin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.

ALEVLER ÇATI KATINI SARDI

Yangın kısa sürede çatı katını sardı. Yangını gören işçiler, işyerindeki mobilya malzemelerini kurtarmak için zamanla yarıştı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. O sırada yangını gören esnaflar dışarıya çıkarak meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler.

GÖZYAŞLARI YÜREK BURKTU

İşyeri koltuk ustası Gürkan Küçükçelebi, yanan ekmek teknesini gözyaşları içinde çaresizce izledi. Yangın diğer işyerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu işyerinin çatı katı kullanılamaz hale geldi.

BİR İŞÇİ FENALAŞTI

Bir işçi de dumandan etkilenerek fenalaştı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.