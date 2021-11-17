17 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bursa’da yürek burkan görüntü! İş yerinin yanışını gözyaşları içinde izledi

Bursa’da yürek burkan görüntü! İş yerinin yanışını gözyaşları içinde izledi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.11.2021 13:38
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir koltuk atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Usta, iş yerinin yanışını çaresizce seyrederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Mahmudiye Mahallesi Ömer Esin Sokaktaki 3 katlı koltuk atölyesinin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.

ALEVLER ÇATI KATINI SARDI

Yangın kısa sürede çatı katını sardı. Yangını gören işçiler, işyerindeki mobilya malzemelerini kurtarmak için zamanla yarıştı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. O sırada yangını gören esnaflar dışarıya çıkarak meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler.

GÖZYAŞLARI YÜREK BURKTU

İşyeri koltuk ustası Gürkan Küçükçelebi, yanan ekmek teknesini gözyaşları içinde çaresizce izledi. Yangın diğer işyerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu işyerinin çatı katı kullanılamaz hale geldi.

BİR İŞÇİ FENALAŞTI

Bir işçi de dumandan etkilenerek fenalaştı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İş yerinin yanışını gözyaşları içinde izledi
İş yerinin yanışını gözyaşları içinde izledi
Sevgilisini metrelerce sürükleyerek öldürdü
Sevgilisini metrelerce sürükleyerek öldürdü
A Haber görüntüledi! Sıfır araçlar otoparkta
A Haber görüntüledi! Sıfır araçlar otoparkta
Aracına değdi diye motosikleti tekmeledi
Aracına değdi diye motosikleti tekmeledi
’Şeytan kolunun altına girmiş’ dedi dehşeti yaşattı!
'Şeytan kolunun altına girmiş' dedi dehşeti yaşattı!
Kartal’da alkollü sürücünün kafeye daldığı anlar kamerada
Kartal’da alkollü sürücünün kafeye daldığı anlar kamerada
Başak Cengiz’i katleden canavar hakkında çarpıcı karar
Başak Cengiz'i katleden canavar hakkında çarpıcı karar
Genç kadını sokak ortasında darp etti... O anlar kamerada
Genç kadını sokak ortasında darp etti... O anlar kamerada
Halk Ekmek ürünlerine zam
Halk Ekmek ürünlerine zam
Değişim bahanesiyle Türk yolcuyu almadı!
Değişim bahanesiyle Türk yolcuyu almadı!
Sürücüler şoke oldu! Başıboş gezen kaplan...
Sürücüler şoke oldu! Başıboş gezen kaplan...
Bursa’da korkutan tedbir kamerada
Bursa'da korkutan tedbir kamerada
Daha Fazla Video Göster