Bursa’da yollar dereye, merdivenler şelaleye döndü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur caddeleri dereye çevirdi. Sabah işe gitmek için yola çıkanlar otomobilleri ve servis minibüsleri içerisinde zor anlar yaşadı. Bursa merkezindeki İvazpaşa ve Maksem Mahallelerinde akan sel suları sebebiyle esnaf zor anlar yaşadı. Kaldırım ile aynı seviyeye ulaşan sel sularının kapladığı Mudanya ve Güzelyalı'da yollar adeta gölü andırdı.