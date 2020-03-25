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25.03.2020

Bursa’da vatandaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için suların çekilmesini bekliyorlar

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Hamzabey Mahallesi'nde, baraj suları altında kalan 3 mezarlıkta yakınlarına ait mezarlar bulunanlar, ziyaret için suların çekilmesini bekliyor.

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