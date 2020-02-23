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23.02.2020

Bursa'da vahşet! Babasını baltayla öldürdü |Video

Bursa'da vahşet! Baltayla babasının kafasına ve sırtına vurarak öldüren şüpheli polise teslim oldu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, baltayla babasının kafasına ve sırtına vurarak öldürdü. Olayın ardından polis karakoluna giden şüpheli teslim oldu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Yıldırım'a bağlı Ortabağlar Mahallesi Ören Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Y. (37) ile babası Mehmet Y. (67) aralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Eyüp Y., baltayla babasının kafasına ve sırtına vurdu. Olayın ardından Eyüp Y., Yavuz Selim Polis Karakolu'na gitti. Kapıdaki polise babasını öldürdüğünü söyleyen Eyüp Y. teslim oldu. Eyüp Y.'nin söylediklerinden yola çıkan ekipler, evi kontrol ettiğinde kapının kilitli olduğunu ve içeride bir kişinin yattığını gördü. İçeriye giren polis ve 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları kontrollerde Mehmet Y.'nin öldüğünü belirledi.

Mehmet Y.'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin, olayla alakalı tahkikatı sürüyor.

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