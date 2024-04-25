Bursa’da traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bursa’nın İznik ilçesinde traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN