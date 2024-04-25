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Bursa’da traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 25.04.2024 16:16
Bursa’nın İznik ilçesinde traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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