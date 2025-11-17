17 Kasım 2025, Pazartesi

Bursa’da trafikte makas atan ve tehlikeli şerit değiştiren araçlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 17.11.2025 10:07
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, Ankara Yolu Caddesi üzerinde trafikte tehlikeli anlar yaşandı. Yoğun trafikte ilerleyen bazı sürücülerin makas atarak şerit değiştirdiği ve yüksek hızla manevra yaptığı anlar, bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Araçların kontrolsüz şekilde şerit değiştirmesi, hem kendi can güvenliklerini hem de çevredeki diğer sürücüleri riske attı.
