Bursa’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında merkez Osmangazi ilçesindeki bir ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 774 sikke, 240 obje, 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 137 fişek ve 1 el telsizi ele geçirildi. Şüpheli C.E., gözaltına alındı.

