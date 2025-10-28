28 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
Bursa’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2025 15:37
Güncelleme:28.10.2025 15:37
Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında merkez Osmangazi ilçesindeki bir ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 774 sikke, 240 obje, 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 137 fişek ve 1 el telsizi ele geçirildi. Şüpheli C.E., gözaltına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bursa’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
Kapıkule ve İpsala’da dev uyuşturucu operasyonu!
Kapıkule ve İpsala’da dev uyuşturucu operasyonu!
Balıkesir’de hortum ağaçları kökünden söktü
Balıkesir'de hortum ağaçları kökünden söktü
Aksaray’da üç araç birbirine girdi
Aksaray'da üç araç birbirine girdi
Kendisine silah doğrultan adamın üzerine yürüyüp bıçakla öldürdü
Kendisine silah doğrultan adamın üzerine yürüyüp bıçakla öldürdü
Bolu Kartalkaya yangınında üçüncü duruşma
Bolu Kartalkaya yangınında üçüncü duruşma
Depremler Marmara için ne anlatıyor?
Depremler Marmara için ne anlatıyor?
Eyüpsultan’da korna çalma tartışması kamerada
Eyüpsultan’da korna çalma tartışması kamerada
Stres ve kaygı yönetiminde yeni trend
Stres ve kaygı yönetiminde yeni trend
Pendik’te özel hastanede yangın
Pendik’te özel hastanede yangın
Yük asansörü düştü
Yük asansörü düştü
Yaban keçileri böyle görüntülendi
Yaban keçileri böyle görüntülendi
Kedi ile farenin oyunu kamerada
Kedi ile farenin oyunu kamerada
Daha Fazla Video Göster