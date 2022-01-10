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Bursa’da sevgilisiyle kavga eden genç hıncını sokaktaki araçlardan aldı: Tam 13 aracın…

İHA
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Giriş: 10.01.2022 14:48
Bursa'da, kız arkadaşıyla tartışan gencin gözü döndü. Sinirden ne yapacağını şaşıran genç sokakta park halindeki araçlara yapmadığını bırakmadı. Bıçağıyla 13 aracın lastiklerini kesen genç, bir takım araçların kaputuna da adının ve soyadının baş harflerini kazıdı.

Olay, geçen gece saat 02.00 sularında Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Süleymaniye Mahallesi Bahçe Sokakta yaşandı. İddiaya göre, sevgilisi ile tartışan 32 yaşındaki Emre U., bıçağıyla sokaktaki park halinde olan 13 aracın lastiklerini kesti. Deliye dönen şahıs, bir takım araçların da kaputunu çizip, adının ve soyadının baş harflerini kazıdı. Bu olaya tanık olan bir vatandaş durumu emniyet güçlerine ihbar etti. Emniyet güçleri gözü dönmüş zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

ARAÇ SAHİPLERİ ŞOKE OLDU

Sabah dışarı çıkan araç sahipleri, arabalarının lastiklerinin kesildiğini görünce şoke oldu.

"10 BİN LİRANIN ÜZERİNDE ZARAR VAR"

13 aracın sahibi de şüpheliden şikayetçi olurken, araç sahiplerinden Orhan Yalçın, "Gece gelmiş, 13 arabaya zarar vermiş. Bütün lastiklerimizi kesmişler. Aracımın sol 2 lastiğini doğramış. Arkadaşların araçlarına da zarar vermiş. Sabah saat 07.00'de emniyetten arayıp, araçlarımızın lastiklerini kestiklerini söylediler. Bazı araçlara 'E' harfini yazmış. 10 bin liranın üzerinde zarar var. Kimseyle bir husumetimiz yok. Yapan şahsın yakalandığını söylüyorlar" dedi.

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