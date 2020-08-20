Bursa'da şaşırtan olay | Şeftalinin üzerindeki 'ALLAH' yazısını görünce bakın ne yaptı

Bursa'da çiftçilik yapan İsmail Hakkı Akın dalındam koparttığı şeftalide 'ALLAH' yazısını görünce bakın ne yaptı.

İznik'te çiftçilik yapan İsmail Hakkı Akın, satış için dalından topladığı şeftalinin üzerinde "Allah" yazısını görünce satmaya kıyamadı.

Bir çiftçi dalından topladığı şeftalilerin arasında üzerinde 'Allah' yazılı meyveyi görünce şaşkına döndü.

Sandığa koymayan çifti, nadir görülen şeftaliyi sakladı.

Çiftçi İsmail Hakkı Akın, "Bu şeftalinin üzerinde Allah lafzı var. Dünya üzerinde değişik meyve ve sebzelerde görülmüştü. Bu bizi çok mutlu etti. Çok sevindik" dedi.