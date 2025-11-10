Bursa’da otomobil direğe ve minibüse çarptı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeki lüks bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelası direğine, ardından servis minibüsüne çarptı. Kazada araçta sıkışan 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi.