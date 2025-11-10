10 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bursa'da otomobil direğe ve minibüse çarptı
Bursa’da otomobil direğe ve minibüse çarptı

Bursa'da otomobil direğe ve minibüse çarptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.11.2025 03:40
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeki lüks bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelası direğine, ardından servis minibüsüne çarptı. Kazada araçta sıkışan 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi.
Bursa’da otomobil direğe ve minibüse çarptı
Kayıp yaşlı adam yolun karşına geçerken hayatını kaybetti
Kayıp yaşlı adam yolun karşına geçerken hayatını kaybetti
Karabük’te otomobil dereey uçtu
Karabük'te otomobil dereey uçtu
Hakkari’de kuş cennetindeki yangın şehir merkezinden görüntülendi
Hakkari'de kuş cennetindeki yangın şehir merkezinden görüntülendi
Bursa’da otomobil direğe ve minibüse çarptı
Bursa'da otomobil direğe ve minibüse çarptı
Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Genç kızın başına yanıcı madde döküp ateşe verdi! Olay anı kamerada
Genç kızın başına yanıcı madde döküp ateşe verdi! Olay anı kamerada
Bir anda metronun üzerinde çıktı! İstanbul’da şoke eden anlar
Bir anda metronun üzerinde çıktı! İstanbul'da şoke eden anlar
Aydın’da motosiklet sürücüsü kaldırıma çarptı: Yaşamını yitirdi
Aydın'da motosiklet sürücüsü kaldırıma çarptı: Yaşamını yitirdi
Akaryakıt istasyonunda iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 8 yaralı
Akaryakıt istasyonunda iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 8 yaralı
İznik Gölü’nde 21 ton gümüş balığı yakalandı
İznik Gölü'nde 21 ton gümüş balığı yakalandı
Antalya’da trafik magandası dehşeti! Şüpheliye ev hapis kararı
Antalya'da trafik magandası dehşeti! Şüpheliye ev hapis kararı
Çocuk hasretine komşu darbesi!
Çocuk hasretine komşu darbesi!
Daha Fazla Video Göster