Bursa’da ortalığı karıştıran tartışma! Mahalleli dahil oldu olay büyüdü

Bursa'da yol verme tartışmasının büyümesi üzerine mahalleli de olaya dahil oldu. Mahallelinin müdahalesi sonrası olay daha da büyürken, bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga mahallelinin de müdahalesiyle büyüdü.

Olay, saat 23.30 sıralarında Karapınar Mahallesi 24. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yol verme nedeniyle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga çevredeki vatandaşların da müdahalesiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, kavgayı ayırarak güvenlik önlemi aldı. Kavgada yaralanan olmazken, olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.