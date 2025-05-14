Bursa’da müsilajla mücadele için önemli bir tesis açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi Arıtma Tesisi'nin 17 bin metreküplük günlük kapasitesini 51 bin metreküpe çıkartan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni törenle hizmete açtı. Bu tür yatırımların çevre için bir zafer olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, ‘ileri biyolojik' arıtma sistemleriyle donatılan tesisin yarının da ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tasarlanmış bir mühendislik başarısı olduğunu ifade etti.

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