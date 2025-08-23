23 Ağustos 2025, Cumartesi

Bursa'da mahallenin gençleri birbirine girdi
Bursa’da mahallenin gençleri birbirine girdi

Bursa'da mahallenin gençleri birbirine girdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2025 13:36
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallenin gençleri gece yarısı bir birine laf attı. Daha sonra bir birine tekme ve tokatlarla saldıran gençleri, vatandaşlar da ayıramadı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, bazılarının 'polis geliyor şimdi hepinizi alacak' ve 'siz aynı mahallenin çocuğusunuz niye kavga ediyorsunuz' demesi dikkat çekti.
