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Bursa'da korkunç yangın! Binlerce tavuk telef oldu

İHA
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Giriş: 30.03.2021 23:09
Güncelleme:30.03.2021 23:27
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Yaklaşık 3 bin tavuğun bulunduğu çiftlikteki yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası söndürüldü. Çıkan yangında binlerce tavuk telef oldu.

Yangın, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Derbent mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bünyesinde yaklaşık 3 bin tavuk bulunan çiftlikte bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kümeslerin olduğu bölgeye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın 8 itfaiye aracının müdahalesi sonrasında söndürüldü.

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