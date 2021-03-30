Bursa'da korkunç yangın! Binlerce tavuk telef oldu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Yaklaşık 3 bin tavuğun bulunduğu çiftlikteki yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası söndürüldü. Çıkan yangında binlerce tavuk telef oldu.

Yangın, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Derbent mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bünyesinde yaklaşık 3 bin tavuk bulunan çiftlikte bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kümeslerin olduğu bölgeye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın 8 itfaiye aracının müdahalesi sonrasında söndürüldü.