13 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bursa’da hava alması için siteye bıraktığı engelli kedisini ölü buldu

Bursa’da hava alması için siteye bıraktığı engelli kedisini ölü buldu

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.06.2022 12:24
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 42 yaşındaki Filiz Karabulut'un, tek gözü görmeyen ve dişleri tam olmadığı için sıvı ile beslenen yedi aylık kedisi ‘Melo’, hava alması için sitenin bahçesine bıraktığı esnada kayboldu. Karabulut, Melo’yu kaybolduktan 3 gün sonra apartman boşluğunda yüzü parçalanmış halde cansız olarak buldu. Kedisinin kimyasal bir madde ile yüzünün yakılarak öldürüldüğünü belirten Karabulut, emniyete şikayette bulunarak kedisine otopsi yapılmasını talep etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Engelli kedisini 3 gün sonra ölü buldu
Engelli kedisini 3 gün sonra ölü buldu
Ramsay Hunt sendromu nedir?
Ramsay Hunt sendromu nedir?
30 yıllık eczanenin deposuna baskın
30 yıllık eczanenin deposuna baskın
Demir parmaklıkta yakalanan hırsız: Çaya geldim
Demir parmaklıkta yakalanan hırsız: "Çaya geldim"
Rögar kapağı patladı! Vatandaş mağdur oldu
Rögar kapağı patladı! Vatandaş mağdur oldu
Sel alarmı! A Haber selin vurduğu bölgede
Sel alarmı! A Haber selin vurduğu bölgede
Ayı evin bahçesine girdi
Ayı evin bahçesine girdi
4 ilde sanal eskort dolandırıcılığı operasyonu
4 ilde sanal eskort dolandırıcılığı operasyonu
Sel… Fırtına… Hortum…
Sel… Fırtına… Hortum…
Motosikletliler doluya yakalandı!
Motosikletliler doluya yakalandı!
Kayıp gençlerden üzen haber
Kayıp gençlerden üzen haber
A Haber selin vurduğu Akyurt’ta
A Haber selin vurduğu Akyurt’ta
Daha Fazla Video Göster