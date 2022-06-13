13 Haziran 2022, Pazartesi
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Bursa’da hava alması için siteye bıraktığı engelli kedisini ölü buldu
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 42 yaşındaki Filiz Karabulut'un, tek gözü görmeyen ve dişleri tam olmadığı için sıvı ile beslenen yedi aylık kedisi ‘Melo’, hava alması için sitenin bahçesine bıraktığı esnada kayboldu. Karabulut, Melo’yu kaybolduktan 3 gün sonra apartman boşluğunda yüzü parçalanmış halde cansız olarak buldu. Kedisinin kimyasal bir madde ile yüzünün yakılarak öldürüldüğünü belirten Karabulut, emniyete şikayette bulunarak kedisine otopsi yapılmasını talep etti.