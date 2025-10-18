18 Ekim 2025, Cumartesi

Bursa'da göçük dehşeti! Yeni evlerinin çukurunda can verdiler
Bursa’da göçük dehşeti! Yeni evlerinin çukurunda can verdiler

Bursa'da göçük dehşeti! Yeni evlerinin çukurunda can verdiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2025 20:47
Bursa'dan gelen acı haber yürekleri yaktı. Mudanya ilçesine bağlı Ülkü Mahallesi'nde, hayallerini kurdukları yeni evlerinin kanalizasyon bağlantısı için çukur kazan iki kişi, aniden yaşanan toprak kaymasıyla göçük altında kalarak feci şekilde can verdi. Kazdıkları çukur adeta onlara mezar oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu iki talihsiz adamın cansız bedenlerine ulaşıldı. Faciayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
