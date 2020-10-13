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Bursa’da fuhuş çetesinin kaçırdığı talihsiz kadın: Bana zarar vermelerinden korktum
Zorla bindirildiği arabadan atlayarak jandarmaya sığınan 23 yaşındaki İrem, yaşadıklarını anlattı. Talihsiz kadının Haydar - Leyla B. çifti tarafından fuhşa zorlandığı ortaya çıktı. İrem G.'nin daha önce bir televizyon programına katılarak hakkındaki iddialara cevap verdiği de tespit edildi. İrem'in kaçırılma anı da kameralara yansıdı.