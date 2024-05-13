Bursa'da facia teğet geçti! Mudanya yolunda alkollü yaya paniği

Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen şahıs, araçların çok yoğun ve süratli şekilde geçtiği Mudanya Yolu'nda büyük tehlikeler atlatarak karayolundan geçmeyi başarırken görenlerin yürekleri ağzına geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN