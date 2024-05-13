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Bursa'da facia teğet geçti! Mudanya yolunda alkollü yaya paniği

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 13.05.2024 11:44
Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen şahıs, araçların çok yoğun ve süratli şekilde geçtiği Mudanya Yolu'nda büyük tehlikeler atlatarak karayolundan geçmeyi başarırken görenlerin yürekleri ağzına geldi.
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