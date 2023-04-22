22 Nisan 2023, Cumartesi
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Bursa'da dilencinin üzerinden 11 bin 330 lira çıktı
Daha önce de "Dilencilik Meslek Olmasın" etiketiyle sosyal farkındalık çalışmaları yapan İnegöl Belediyesi, dini duyguları istismar eden kişilere itibar edilmemesi konusunda mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Sürekli olarak cadde ve sokaklarda denetim halinde olan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, rutin devam ettiği denetimlerini ramazan ayında daha da sıklaştırdı.