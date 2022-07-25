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Bursa’da çöp evde kilitli çocuk kurtarıldı! Kurtarılan çocuk devlet korumasına alındı

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Giriş: 25.07.2022 10:38
Bursa'da Aydın S., kirasını ödemediği gerekçesiyle kiracısı Kamuran Pınar A.'yı mahkemeye verdi. Mahkemeden evin tahliyesi kararı çıktı. İcra ekibinin çilingir yardımıyla girdiği evin kilitli ve çöple dolu bir odasından ise 9 yaşındaki bir çocuk baygın halde bulundu. Çocuğun Kamuran Pınar A.'nın yeğeni olduğu ve kilitli bir odada yaklaşık 1 yıldır tuttuğu öğrenildi. Teyzesi çocuğa annesinin bakmadığı için kendisinde olduğunu ifade ederken gelen son dakika haberine göre 9 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı.
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