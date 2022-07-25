25 Temmuz 2022, Pazartesi
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Bursa’da çöp evde kilitli çocuk kurtarıldı! Kurtarılan çocuk devlet korumasına alındı
Bursa'da Aydın S., kirasını ödemediği gerekçesiyle kiracısı Kamuran Pınar A.'yı mahkemeye verdi. Mahkemeden evin tahliyesi kararı çıktı. İcra ekibinin çilingir yardımıyla girdiği evin kilitli ve çöple dolu bir odasından ise 9 yaşındaki bir çocuk baygın halde bulundu. Çocuğun Kamuran Pınar A.'nın yeğeni olduğu ve kilitli bir odada yaklaşık 1 yıldır tuttuğu öğrenildi. Teyzesi çocuğa annesinin bakmadığı için kendisinde olduğunu ifade ederken gelen son dakika haberine göre 9 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı.