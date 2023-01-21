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Bursa’da bazanın içinden çıplak ceset çıktı! İhbar üzerine gittiler

DHA
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Giriş: 21.01.2023 11:51
Bursa'da, dehşete düşüren bir olay meydana geldi. 21 yaşındaki K.D. isimli şahıs, evine gittiği 54 yaşındaki Galip Bayram'ı boğarak öldürüp, bazanın altına çıplak cesedini sakladı. Cinayet, olay sırasında evde bulunan K.D.'nin arkadaşı 16 yaşındaki E.A.'nın itirafıyla aydınlatıldı. K.D. Eskişehir’de yakalanırken, kan donduran olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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