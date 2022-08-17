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Bursa'da başıboş sokak köpeği kursa giden kız çocuğunu böyle ısırdı

İHA
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Giriş: 17.08.2022 16:39
Bursa'da kursa gitmek için evinden çıkan kız çocuğunu başıboş sokak köpeği ısırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Sokak köpeği kursa giden kız çocuğunu ısırdı
Sokak köpeği kursa giden kız çocuğunu ısırdı
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