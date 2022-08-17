17 Ağustos 2022, Çarşamba
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Bursa'da başıboş sokak köpeği kursa giden kız çocuğunu böyle ısırdı
Bursa'da kursa gitmek için evinden çıkan kız çocuğunu başıboş sokak köpeği ısırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.