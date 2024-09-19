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Bursa'da akılalmaz olay! 15 yıl hapis cezasıyla aranan kişi okey oynarken böyle yakalandı

Bursa'da akılalmaz olay! 15 yıl hapis cezasıyla aranan kişi okey oynarken böyle yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 10:55
Bursa'da çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, yakalanmamak için 10 yıl 8 aydır dağlarda çobanlık yaparak kaçtı. 10 yıl 8 ay aradan sonra Bursa şehir merkezine arkadaşıyla buluşmaya gelen şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin geniş çaplı çalışması sonucu kahvede okey oynarken yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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