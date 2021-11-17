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Bursa'da akılalmaz kaza: Elektrikli bisiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlar kamerada

İHA
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Giriş: 17.11.2021 14:54
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Süleymaniye mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. İstiklal Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Muhammed Caner Parlak (24) yönetimindeki hafif ticari araç, Altay caddesin çıkan Yusuf El Hadid (33) yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle havalanan bisiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Kazanın ardından yerde yatan yaralı, gözyaşı dökerek acılar içinde bekledi. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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