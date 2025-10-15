15 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bursa’da 20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Bursa’da 20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Bursa’da 20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2025 00:39
Olay saat 20.00 sıralarında Yenice mahallesi Kel Mehmet sokakta bulunan 3 katlı binanın 3. Katında meydana geldi. Suriye uyruklu 20 yaşlarındaki henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin saatler önce hayatını kaybettiğini belirlediler. Olayı gören arkadaşları ise Polis ekipleri gelmeden kayıplara karıştılar.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bursa’da 20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Bursa’da 20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Bursa’da 20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Kadıköy metrosunda intihar girişimi
Kadıköy metrosunda intihar girişimi
Tek yaşayan adam evinde ölü bulundu
Tek yaşayan adam evinde ölü bulundu
Mardin’de sağlıkçılar Gazze için ayakta
Mardin'de sağlıkçılar Gazze için ayakta
Samsun’da sıkışmalı trafik kazası!
Samsun'da sıkışmalı trafik kazası!
Drift atan sürücüye 91 bin lira ceza
Drift atan sürücüye 91 bin lira ceza
Karı-koca kazada hayatını kaybetti
Karı-koca kazada hayatını kaybetti
48 yaşındaki adam siyanür içti!
48 yaşındaki adam siyanür içti!
Narkokapan Konya operasyonunda 421 gözaltı
Narkokapan Konya operasyonunda 421 gözaltı
Çatıda yapılan tadilat yangına sebep oldu
Çatıda yapılan tadilat yangına sebep oldu
Bahçesinden topladı, evini lokantaya çevirdi!
Bahçesinden topladı, evini lokantaya çevirdi!
Kuzey Marmara Otoyol gişesinde feci kaza kamerada!
Kuzey Marmara Otoyol gişesinde feci kaza kamerada!
Daha Fazla Video Göster