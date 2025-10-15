Bursa’da 20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Olay saat 20.00 sıralarında Yenice mahallesi Kel Mehmet sokakta bulunan 3 katlı binanın 3. Katında meydana geldi. Suriye uyruklu 20 yaşlarındaki henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin saatler önce hayatını kaybettiğini belirlediler. Olayı gören arkadaşları ise Polis ekipleri gelmeden kayıplara karıştılar.

