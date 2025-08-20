Bursa İnegöl’de bal sağımı başladı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bal sağımı başladı. Endemik bitki örtüsüyle zengin bir floraya sahip olan bölgede bu yıl 50 ton rekolte bekleniyor. Üreticiler, aylarca süren emeklerinin karşılığını almak için kovanlardan bal sağımı yapıyor. İnegöl balının coğrafi işaret alması için de çalışmalar yürütülürken, bölge balı kalitesi ve aromasıyla öne çıkıyor. Bursa Bal Üreticileri Birliği Başkanı Şenol Yoğurtçu, zirai ilaçlamalara karşı uyarıda bulunarak bilinçsiz kullanılan tarım ilaçlarının arı ölümlerine yol açtığını söyledi. Üreticiler, doğal yöntemlerle üretim yaparak balın değerini korumaya çalışıyor. İnegöl balı, Türkiye’nin en özel balları arasında gösteriliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN