20 Ağustos 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bursa İnegöl'de bal sağımı başladı!
Bursa İnegöl’de bal sağımı başladı!

Bursa İnegöl'de bal sağımı başladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.08.2025 18:35
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bal sağımı başladı. Endemik bitki örtüsüyle zengin bir floraya sahip olan bölgede bu yıl 50 ton rekolte bekleniyor. Üreticiler, aylarca süren emeklerinin karşılığını almak için kovanlardan bal sağımı yapıyor. İnegöl balının coğrafi işaret alması için de çalışmalar yürütülürken, bölge balı kalitesi ve aromasıyla öne çıkıyor. Bursa Bal Üreticileri Birliği Başkanı Şenol Yoğurtçu, zirai ilaçlamalara karşı uyarıda bulunarak bilinçsiz kullanılan tarım ilaçlarının arı ölümlerine yol açtığını söyledi. Üreticiler, doğal yöntemlerle üretim yaparak balın değerini korumaya çalışıyor. İnegöl balı, Türkiye’nin en özel balları arasında gösteriliyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bursa İnegöl’de bal sağımı başladı!
Bursa İnegöl’de bal sağımı başladı!
Bursa İnegöl'de bal sağımı başladı!
250 yıllık tarihi değirmen!
250 yıllık tarihi değirmen!
Portekiz’de orman yangınında ölü sayısı 3’e yükseldi
Portekiz'de orman yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi
Vites kutusunun içerisinden bakın ne çıktı
Vites kutusunun içerisinden bakın ne çıktı
Terzioğlu caddesindeki çalışmalarda sona doğru
Terzioğlu caddesindeki çalışmalarda sona doğru
Bolu’daki orman yangını yayılıyor!
Bolu'daki orman yangını yayılıyor!
Gölde kaybolan çocuktan acı haber
Gölde kaybolan çocuktan acı haber
Baraka tarzı evde yaşam mücadelesi
Baraka tarzı evde yaşam mücadelesi
İstanbul’da barajlarda doluluk oranı ne?
İstanbul'da barajlarda doluluk oranı ne?
Denetimlerde 116 motosiklet trafikten men edildi
Denetimlerde 116 motosiklet trafikten men edildi
Mengen ilçesinde yangın
Mengen ilçesinde yangın
Aracını adeta tanka çevirdi!
Aracını adeta tanka çevirdi!
Daha Fazla Video Göster