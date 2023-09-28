Burkina Faso'da darbe girişimi! Askeri cuntaya yapılan darbe girişimi başarısız oldu

Burkina Faso'da 2020'de darbeyle ülkeyi yöneten İbrahim Traore liderliğindeki cuntaya karşı bir darbe girişimi gerçekleşti. Askeri cuntaya yapılan darbe girişimi başarısız oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

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