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Burhan Çaçan'a veda

A Haber
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Giriş: 13.01.2023 13:42
Sanatıyla ve şarkılarıyla bir döneme damga vuran, Türk halk müziğinin güçlü seslerinden Burhan Çaçan son yolculuğuna uğurlanıyor. A Haber muhabiri Esra Keskin o noktadan detayları aktardı.
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