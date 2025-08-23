Burdur’da kuyu kebabı geleneği 35 yıldır yaşatılıyor

23 Ağustos 2025, Cumartesi

23.08.2025
Burdur’un Gölhisar ilçesinde yaklaşık bir asırdır süren kuyu kebabı geleneği, Mehmet Güngör tarafından 35 yıldır yaşatılıyor. Süt kuzusu veya oğlaktan hazırlanan kebap, özel kuyu yöntemiyle 2 ila 2,5 saat boyunca pişiriliyor. Kilosu bin 300 liradan satışa sunulan kebap, zahmetli hazırlık süreciyle dikkat çekiyor. Güngör, babasından devraldığı mesleği sürdürmekten gurur duyduğunu ifade ediyor. Günlük iki kez pişirilen kuyu kebapları, hem lezzeti hem de geleneğiyle ilgi görüyor.
