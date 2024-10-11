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Burdur'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i bebek 6 yaralı

Burdur'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i bebek 6 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 01:16
Burdur merkez Yazıköy yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i bebek 6 kişi yaralandı.
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