Burdur'da 4,4'luk deprem | SON DEPREMLER

Son dakika deprem haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Burdur'un Yeşilova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, saat 08.28'de 13,23 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

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