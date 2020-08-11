- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Burası Türkiye... Yüzyıllardır yanan taşlar görenleri şaşırttı
Hatay'da Amanos Dağları'nda bulunan kayaların, Roma döneminden bu yana yandığı düşünülüyor. Taşların arasından çıkan ateş ziyaretçilerinde ilgi odağı oluyor.
Taşların arasından alevler yükseliyor.
Hatay'da Amanos Dağları'ndaki ormanlık alanda bulunan "yanar taşlar" yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.
Yanan taşlar kimi zaman bölge sakinleri için ocak görevi görüyor.