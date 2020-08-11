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Burası Türkiye... Yüzyıllardır yanan taşlar görenleri şaşırttı

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Giriş: 11.08.2020 20:25
Güncelleme:11.08.2020 20:58
Hatay'da Amanos Dağları'nda bulunan kayaların, Roma döneminden bu yana yandığı düşünülüyor. Taşların arasından çıkan ateş ziyaretçilerinde ilgi odağı oluyor.

Taşların arasından alevler yükseliyor.

Hatay'da Amanos Dağları'ndaki ormanlık alanda bulunan "yanar taşlar" yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

Yanan taşlar kimi zaman bölge sakinleri için ocak görevi görüyor.

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