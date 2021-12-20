Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullara kar tatili yapıldı? İşte kar tatili olan iller

Yurdun bir çok bögesinde kar yağışı etkili oluyor. Tatil haberleri de peş peşe geliyor. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 il ve ilçede okullar tatil edildi. O illerden biri de Konya. Son gelişmeleri A Haber muhabiri İbrahim Doğan aktardı.

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