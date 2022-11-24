Bugün ilk Öğretmenler Günü'nü kutlayacaktı! Şehit Ayşenur Alkan'ın acılı babası yürekleri yaktı

Gaziantep'ta hain terör saldırısında şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninin ardından açıklamalarda bulunan acılı baba Mustafa Alkan, "Beni ayakta tutan tek şey, kızımızın öğrencilerini kurtarmaya çalışırken şehit olması." dedi.