Bugün hangi kısıtlamalar başlıyor? Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman?

Koronavirüsle mücadele kapsamında bazı yeni düzenlemeler yürürlüğe giriyor. Peki onlar hangileri? Bugün hangi kısıtlamalar başlıyor? Yarın hangi kısıtlamalar başlayacak? Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman? Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında bazı yeni düzenlemeler yürürlüğe giriyor. Peki onlar hangileri? Bugün hangi kısıtlamalar başlıyor? Yarın hangi kısıtlamalar başlayacak? Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman? Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.



KISITLAMALARI BAŞLIYOR

Sokağa çıkma kısıtlaması 21 Kasım Cumartesi saat 20'de başlıyor

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI YARIN

65 yaş saat 10-13, 20 yaş 13-16 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

*AVM, market, berber, kuaför, güzellik merkezleri 10-20 arasında açık.

*Restoran, lokanta, pastane, kafe gibi yeme-içme yerleri sadece paket ve gel-al servis verecek.

*Restoran ve lokantalar 20'den sonra sadece telefon ile ya da online sipariş alabilecek.

*Sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi ve halı sahalar kapalı.

*Tüm spor müsabakaları seyircisiz olarak oynanmaya devam edilecek

*Eğitim öğretim faaliyetleri 31 Aralık'a kadar online devam edecek.