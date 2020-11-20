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Bugün hangi kısıtlamalar başlıyor? Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman?

A Haber
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Giriş: 20.11.2020 10:28
Güncelleme:20.11.2020 11:36
Koronavirüsle mücadele kapsamında bazı yeni düzenlemeler yürürlüğe giriyor. Peki onlar hangileri? Bugün hangi kısıtlamalar başlıyor? Yarın hangi kısıtlamalar başlayacak? Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman? Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında bazı yeni düzenlemeler yürürlüğe giriyor. Peki onlar hangileri? Bugün hangi kısıtlamalar başlıyor? Yarın hangi kısıtlamalar başlayacak? Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman? Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.

KISITLAMALARI BAŞLIYOR
Sokağa çıkma kısıtlaması 21 Kasım Cumartesi saat 20'de başlıyor

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI YARIN
65 yaş saat 10-13, 20 yaş 13-16 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

*AVM, market, berber, kuaför, güzellik merkezleri 10-20 arasında açık.

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*Restoran, lokanta, pastane, kafe gibi yeme-içme yerleri sadece paket ve gel-al servis verecek.

*Restoran ve lokantalar 20'den sonra sadece telefon ile ya da online sipariş alabilecek.

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*Sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi ve halı sahalar kapalı.

*Tüm spor müsabakaları seyircisiz olarak oynanmaya devam edilecek

*Eğitim öğretim faaliyetleri 31 Aralık'a kadar online devam edecek.

Son dakika: Koronavirüs tedbirleri uygulamaya giriyor! Seyahat yasağından kimler muaf olacak? SON DAKİKA: KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ UYGULAMAYA GİRİYOR! SEYAHAT YASAĞINDAN KİMLER MUAF OLACAK?

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