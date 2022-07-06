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Buğday tarlası alev alev yandı! 100 ton buğday yanarak kül oldu

A Haber
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Giriş: 06.07.2022 08:55
Güncelleme:06.07.2022 08:56
İstanbul Silivri'de de 100 dönümlük buğday tarlası alevlere teslim oldu. Paniğe neden yangın büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalar sürüyor.

100 ton buğday kül oldu!
100 ton buğday kül oldu!
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