06 Temmuz 2022, Çarşamba
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Buğday tarlası alev alev yandı! 100 ton buğday yanarak kül oldu
İstanbul Silivri'de de 100 dönümlük buğday tarlası alevlere teslim oldu. Paniğe neden yangın büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalar sürüyor.